Maratona Acea Run Rome domenica 19 marzo 2023: orari e quali sono le strade chiuse (Di sabato 18 marzo 2023) Maratona Acea Run Rome: orari e quali sono le strade chiuse domenica 19 marzo 2023. Si tratterà del 26esima Maratona di Roma organizzata, che quest’anno partirà dai Fori Imperiale. Il percorso progettato per la gara podistica, prevedrà un viaggio all’interno dei quartieri situati tra San Paolo fuori le Mura e la zona di Parioli. L’arrivo, è previsto sempre all’altezza dei Fori Imperiali della Città capitolina. Come cambia la viabilità per la Maratona dell’Acea Manca davvero poco. Domani 19 marzo, proprio nel giorno della Festa del Papà, dalle 8 alle 14,45, è in programma l’Acea Run Rome The Marathon, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)Runle19. Si tratterà del 26esimadi Roma organizzata, che quest’anno partirà dai Fori Imperiale. Il percorso progettato per la gara podistica, prevedrà un viaggio all’interno dei quartieri situati tra San Paolo fuori le Mura e la zona di Parioli. L’arrivo, è previsto sempre all’altezza dei Fori Imperiali della Città capitolina. Come cambia la viabilità per ladell’Manca davvero poco. Domani 19, proprio nel giorno della Festa del Papà, dalle 8 alle 14,45, è in programma l’RunThe Marathon, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelodellamore : RT @InfoAtac: #info #atac Manifestazione sportiva ?? Domenica #19Marzo ????? 28^edizione della maratona 'Acea Run Rome The Marathon' ? C… - InfoAtac : #info #atac Manifestazione sportiva ?? Domenica #19Marzo ????? 28^edizione della maratona 'Acea Run Rome The Mara… - CorriereCitta : Maratona Acea Run Rome: orari e quali sono le strade chiuse domenica 19 marzo 2023 - WWF_Roma : Domenica 19 marzo @WWF prende parte a staffetta solidale @AceaGruppo #Run4Rome Maratona di Roma.Slogan“Meno Co2 Più… - newsdicorsa : Acea Run Rome the Marathon: la Maratona corre con Sapienza -