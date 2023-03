Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotiziarioC : Lucchese, mister Maraia: «Mi pare eccessivo dire che siamo la quarta forza del campionato...» -

Rossoneri oggi a Gubbio alle 17,30. Il trainer deve scegliere tra 'falso' e vero centravanti per sostituire Panico: 'Due opzioni ...QUIdovrebbe rispondere col modulo 4 - 3 - 3 con Cucchietti tra i pali e da un pacchetto difensivo formato da Visconti, Benassai, Tiritiello,e Quirini. A centrocampo Di Quinzio, ......probabili formazioni di- Siena(4 - 3 - 3) : Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Mastalli, Franco, Di Quinzio; Rizzo Pinna, Romero, Bruzzaniti. Allenatore:...

Maraia: "Lucchese, sarà una sfida difficile" LA NAZIONE

Per la Lucchese, dunque, una trasferta molto impegnativa. Ma nell’ambiente rossonero c’è fiducia, come ha sottolineato Maraia alla vigilia. "E’ una partita complicata – ha sottolineato il trainer – , ...La partita Gubbio - Lucchese del 18 marzo 2023 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di serie C, ...