Mara Venier sotto choc. Il messaggio addolorato per Jerry Calà (Di sabato 18 marzo 2023) Mara Venier tira un sospiro di sollievo dopo la grande paura per Jerry Calà, 71 anni. L'ex marito è stato colto da infarto questa notte all'hotel Santa Lucia di Napoli (dove si trova per girare un film) ed è stato operato d'urgenza alla Clinica Mediterranea. La conduttrice di "Domenica In", molto legata all'attore, ha aggiornato i fan dal suo profilo Instagram: "Jerry è stato operato stanotte a Napoli… ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent… Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in Terapia intensiva… ma sta BENE!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli". Poi la parte più affettuosa del messaggio: "Amore mio che spavento mi hai fatto prendere". A seguire tanti cuori rossi. Venier e Calà si sono sposati nel 1984 a Las Vegas, ma il matrimonio è finito dopo pochi anni.

