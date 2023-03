Manifestazione famiglie arcobaleno a Milano. La Schlein:'Aderiamo' (Di sabato 18 marzo 2023) - In piazza ci saranno anche i 5 Stelle con l'ex sindaca Chiara Appendino, la prima a registrare i figli delle coppie gay, e la senatrice Alessandra Maiorino ma non interverrà il leader del Movimento, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) - In piazza ci saranno anche i 5 Stelle con l'ex sindaca Chiara Appendino, la prima a registrare i figli delle coppie gay, e la senatrice Alessandra Maiorino ma non interverrà il leader del Movimento, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmabonino : La manifestazione di oggi contesta la circolare del Ministro degli interni contro il riconoscimento dei figli di co… - NicolaMorra63 : Il 21 marzo alle 10.00 sarò a piazza della Repubblica per la manifestazione nazionale delle vittime - famiglie, lav… - lauraboldrini : Al fianco di chi oggi è a #Cutro per la manifestazione di solidarietà alle vittime del #naufragio. Rinnovo la vici… - silvialeonzi : RT @emmabonino: La manifestazione di oggi contesta la circolare del Ministro degli interni contro il riconoscimento dei figli di coppie omo… - teddy1807 : RT @matteolepore: Con la testa e con il cuore a #Milano oggi, per la manifestazione delle famiglie arcobaleno?? Insieme a tanti sindaci siam… -