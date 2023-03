Mandato di arresto per Putin, «I bambini ucraini portati in Crimea non si trovano più» (Di sabato 18 marzo 2023) I centri di smistamento e i 600 casi documentati. Il sospetto che Mosca abbia avviato un progetto di ingegneria civile per la crescita demografica russa Leggi su corriere (Di sabato 18 marzo 2023) I centri di smistamento e i 600 casi documentati. Il sospetto che Mosca abbia avviato un progetto di ingegneria civile per la crescita demografica russa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - nelloscavo : +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia»… - davideolago : Biden: “mandato d’arresto per Putin giustificato”. Peccato che l’America non abbia mai riconosciuto quasi nemmeno l… - Gianfroma : RT @HSkelsen: Provo un certo godimento per il mandato d'arresto emesso per Putin, e Lvova-Belova. Sapere che ora è formalmente intrappolato… -