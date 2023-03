Mandato di arresto internazionale per Putin. Kiev: “Decisione storica” (Di sabato 18 marzo 2023) La Corte Penale dell’Aia firma il Mandato di cattura internazionale per Vladimir Putin. Il presidente della Federazione Russa è quindi ufficialmente ricercato per crimini di guerra. Nello specifico: “dopo aver deportato bambini e adolescenti ucraini in Russia.” Un provvedimento analogo è stato preso contro Maria Lvova-Belova, la commissaria di Mosca per i diritti dei bambini L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 marzo 2023) La Corte Penale dell’Aia firma ildi catturaper Vladimir. Il presidente della Federazione Russa è quindi ufficialmente ricercato per crimini di guerra. Nello specifico: “dopo aver deportato bambini e adolescenti ucraini in Russia.” Un provvedimento analogo è stato preso contro Maria Lvova-Belova, la commissaria di Mosca per i diritti dei bambini L'articolo proviene da Inews24.it.

