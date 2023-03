Mandato d'arresto per Putin, Zelensky esulta: "Decisione storica" (Di sabato 18 marzo 2023) "La Corte penale internazionale ha emesso un Mandato di arresto per Putin, Decisione storica, da cui partirà una responsabilità storica. Il capo dello stato terrorista e un altro funzionario russo sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra. La deportazione di bambini ucraini – il trasferimento illegale di migliaia di nostri bambini nel territorio dello stato terrorista", le parole di Zelensky in un video postato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) "La Corte penale internazionale ha emesso undiper, da cui partirà una responsabilità. Il capo dello stato terrorista e un altro funzionario russo sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di guerra. La deportazione di bambini ucraini – il trasferimento illegale di migliaia di nostri bambini nel territorio dello stato terrorista", le parole diin un video postato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Finalmente #Putin è stato incriminato per crimini di guerra, la #CPI ha spiccato un mandato di arresto contro il di… - TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - robymark1 : RT @SMaurizi: Mi gioco la testa che nessuno dei neocon di casa nostra, hard on Russia, avrà mai l'integrità morale di chiedere un mandato d… - barbersblonde : RT @rtl1025: ?? La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir #Putin in relazione alla gue… -