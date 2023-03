Mandato d'arresto per Putin, Tajani: Crimini di guerra devono essere perseguiti (Di sabato 18 marzo 2023) (Agenzia Vista) Napoli, 18 marzo 2023 "Io credo che i Crimini di guerra debbano sempre essere perseguiti dalla giustizia, bisogna accertare i fatti. Io credo che come prima reazione Putin dovrebbe ritirare le truppe russe dall'Ucraina", le parole di Tajani a margine del suo intervento al Feuromed a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) (Agenzia Vista) Napoli, 18 marzo 2023 "Io credo che ididebbano sempredalla giustizia, bisogna accertare i fatti. Io credo che come prima reazionedovrebbe ritirare le truppe russe dall'Ucraina", le parole dia margine del suo intervento al Feuromed a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Finalmente #Putin è stato incriminato per crimini di guerra, la #CPI ha spiccato un mandato di arresto contro il di… - TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - ChiaCors : RT @EnricoFaraboll1: La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Putin accusandolo di aver 'trafficato'… - Alexme22Alex : RT @itsmeback_: Mandato d'arresto per Putin. ???? Un branco di pecore che vuole fermare un orso. ????? La risposta non si è fatta attendere.… -