Mandato d'arresto internazionale per Putin, ecco le accuse (Di sabato 18 marzo 2023) Mandato d'arresto internazionale per Putin, l'Aja lo accusa di crimini di guerra. Trasferiti più di 6.000 giovani tra 4 mesi di età e 17 anni La Corte penale internazionale dell'Aja ha spiccato un Mandato d'arresto internazionale contro Vladimir Putin. L'accusa è per crimini di guerra e nello specifico le accuse sono quelle di aver deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. La stessa accusa e un secondo Mandato di cattura sono rivolti a Maria Lvova-Belova, commissaria di Mosca per i diritti dei bambini. « Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto divista legale», ha commentato la portavoce del Cremlino, Maria ...

