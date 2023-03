Mandato arresto Putin, Block: “Italia vari codice crimini umanità” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ importante che sia approvato ed entri in vigore al più presto il codice dei crimini internazionali”. Lo afferma all’Adnkronos Maurizio Block, procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, all’indomani dell’incriminazione e del Mandato di arresto per Vladimir Putin spiegando che in assenza di quel codice l’autorità giudiziaria Italiana potrebbe dover fare i conti con un vulnus e avere delle problematiche nel decidere, ad esempio, un’eventuale consegna del presidente russo se venisse arrestato nel nostro Paese. “Molta gente – spiega Block – si chiede se l’Italia abbia o meno la giurisdizione per portare a termine l’esecuzione di un ordine di arresto per ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “E’ importante che sia approvato ed entri in vigore al più presto ildeiinternazionali”. Lo afferma all’Adnkronos Maurizio, procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, all’indomani dell’incriminazione e deldiper Vladimirspiegando che in assenza di quell’autorità giudiziariana potrebbe dover fare i conti con un vulnus e avere delle problematiche nel decidere, ad esempio, un’eventuale consegna del presidente russo se venisse arrestato nel nostro Paese. “Molta gente – spiega– si chiede se l’abbia o meno la giurisdizione per portare a termine l’esecuzione di un ordine diper ...

