Manchester City | novità sulla clausola di Haaland

La clausola di rescissione da 200 milioni di euro inizialmente inserita nel contratto dell'attaccante norvegese Erling Haaland con il Manchester City (in scadenza a giugno 2027) non è più valida. Le squadre rimaste in corsa sono otto: le italiane Milan, Inter e Napoli; le inglesi Chelsea e Manchester City; il Benfica (Portogallo); il Bayern Monaco (Germania); la spagnola Real Madrid.

Manchester City-Burnley, le probabili formazioni: Kompany sfida la sua ex in FA Cup Mediagol.it

Il Manchester City trova anche la terza rete contro il Burnley all’Etihad. Al 59' Mahrez allarga per Foden che calcia e trova il palo alla sinistra di Peacock-Farrell. Haaland arriva sulla ribattuta e ...La clausola di rescissione da 200 milioni di euro inizialmente inserita nel contratto dell'attaccante norvegese Erling Haaland con il Manchester City (in scadenza a giugno 2027) non è più valida.