Manchester City: altro show di Haaland in FA Cup: tripletta (Di sabato 18 marzo 2023) Il Manchester City vince in FA Cup contro il Burnley per 6-0: Haaland ancora una volta protagonista con una tripletta Il Manchester City stravince nello scontro in FA CUP contro il Burnley e Haaland, ancora una volta, ha preso la scena. Dopo i cinque gol nel 7-0, il norvegese ha messo a segno una tripletta. Partita finita 6-0, con le reti di Alvarez, doppietta, e Cole Palmer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

