Malta-Italia, Qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario tv e streaming (Di sabato 18 marzo 2023) Tra esattamente 5 giorni, ovvero giovedì 23 marzo 2023, l'Italia è pronta a tornare in campo con l'Inghilterra per giocare la prima partita del Gruppo C delle Qualificazioni all'Europeo 2024. La Nazionale aprirà dunque le danze contro gli inglesi in una partita che ancora fa tornare alla mente la finale di Wembley di quasi due anni fa. Ma esattamente dopo 3 giorni dalla partita che si disputerà al Maradona di Napoli, il c.t. Mancini e i suoi uomini, con esattezza domenica 26 marzo alle ore 20.45, affronteranno Malta. Gli Azzurri dunque avranno due impegni ravvicinati, e quella contro la Nazionale maltese sarà la seconda partita del girone valida sempre per le Qualificazioni del prossimo Europeo. L'Italia dopo non aver preso parte allo scorso Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina, il ...

