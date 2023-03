Malore per Jerry Calà, ricoverato a Napoli in codice rosso (Di sabato 18 marzo 2023) per un infarto. Nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico Jerry Calà, 71 anni, è stato colto da un Malore improvviso la scorsa notte. L’attore si trovava a Napoli per le riprese del suo prossimo film, intitolato «Chi ha rapito Jerry Calà?», ambientato tra la capitale partenopea e l’isola di Ischia. Secondo quanto riportato da Napoli Today, Jerry Calà la scorsa notte, intorno alle 2, era in albergo, l’hotel Santa Lucia, quando ha accusato un Malore. Prontamente, sono stati allertati i soccorsi. L’ambulanza avrebbe trasportato l’attore in codice rosso presso la Clinica Mediterranea. Non si hanno notizie certe riguardo il suo stato di salute e la causa del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023) per un infarto. Nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, 71 anni, è stato colto da unimprovviso la scorsa notte. L’attore si trovava aper le riprese del suo prossimo film, intitolato «Chi ha rapito?», ambientato tra la capitale partenopea e l’isola di Ischia. Secondo quanto riportato daToday,la scorsa notte, intorno alle 2, era in albergo, l’hotel Santa Lucia, quando ha accusato un. Prontamente, sono stati allertati i soccorsi. L’ambulanza avrebbe trasportato l’attore inpresso la Clinica Mediterranea. Non si hanno notizie certe riguardo il suo stato di salute e la causa del ...

