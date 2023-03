Malore nella notte per Jerry Calà: operato al cuore in una clinica di Napoli (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore Jerry Calà, 71 anni, è stato colto da un Malore nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film. I soccorsi sono immediatamente intervenuti all’Hotel Santa Lucia dove alloggiava l’attore. Calà è stato trasportato in codice rosso nella clinica Mediterranea per un probabile infarto: è stato sottoposto a un “tempestivo intervento per uno stent coronarico”, come riporta il suo ufficio stampa sui social. “Le sue condizioni sono buone”, si legge ancora nel post firmato dai suoi agenti, Alex Intermite e Alexander Tempestini che confidano a un ritorno tempestivo sul set. L’attore stava girando il suo nuovo film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) L’attore, 71 anni, è stato colto da untra venerdì 17 e sabato 18 marzo mentre si trovava aper girare il suo nuovo film. I soccorsi sono immediatamente intervenuti all’Hotel Santa Lucia dove alloggiava l’attore.è stato trasportato in codice rossoMediterranea per un probabile infarto: è stato sottoposto a un “tempestivo intervento per uno stent coronarico”, come riporta il suo ufficio stampa sui social. “Le sue condizioni sono buone”, si legge ancora nel post firmato dai suoi agenti, Alex Intermite e Alexander Tempestini che confidano a un ritorno tempestivo sul set. L’attore stava girando il suo nuovo film “Hanno rapito: il riscatto ...

