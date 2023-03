Malore in quota, cade sotto gli occhi del marito per 70 metri: muore a 53 anni (Di sabato 18 marzo 2023) Valbondione. La vittima, madre di due figli, abitava a Monasterolo del Castello: è spirata in ospedale. L’infortunio venerdì lungo il sentiero 302 tra la vetta Pizzo Redorta e il rifugio Brunone. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 marzo 2023) Valbondione. La vittima, madre di due figli, abitava a Monasterolo del Castello: è spirata in ospedale. L’infortunio venerdì lungo il sentiero 302 tra la vetta Pizzo Redorta e il rifugio Brunone.

