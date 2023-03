Magnete sul contatore in pescheria a Qualiano (Di sabato 18 marzo 2023) Bolletta meno salata con il Magnete sul contatore della pescheria a Qualiano, 45enne arrestato: 6000 euro il danno arrecato Controlli a Qualiano in una pescheria in via Fratelli Rosselli, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, trovando un Magnete sul contatore. All’esito del controllo sarebbe emerso che il titolare dell’attività di Qualiano avrebbe istallato un Magnete sul contatore dell’energia elettrica. Lo stratagemma avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi – circa 88% in meno – rispetto a quanto erogato dalla società della fornitura. Ciò avrebbe prodotto un alleggerimento della bolletta. In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Bolletta meno salata con ilsuldella, 45enne arrestato: 6000 euro il danno arrecato Controlli ain unain via Fratelli Rosselli, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, trovando unsul. All’esito del controllo sarebbe emerso che il titolare dell’attività diavrebbe istallato unsuldell’energia elettrica. Lo stratagemma avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi – circa 88% in meno – rispetto a quanto erogato dalla società della fornitura. Ciò avrebbe prodotto un alleggerimento della bolletta. In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano ...

