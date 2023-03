Madonna di Trevignano | se la veggente vuole fugare i dubbi | consegni la statua ‘che piange’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) Qualche mese fa mentre ero ferma in auto a un semaforo in viale Fulvio Testi a Milano, ho notato un cartellone pubblicitario che raffigurava ladi unae riportava in alto la scritta “Asciugherò le vostre lacrime”; in basso un’altra scritta recante la collocazione geografica del paese che ospita il simulacro ovvero “diRomano (RM)”, un Comune che dista circa 600 chilometri dal capoluogo lombardo. Lì per lì la cosa mi è parsa abbastanza bizzarra, sia per il fatto che un’effigie sacra venisse sponsorizzata in uno spazio pubblicitario a pagamento, sia per la distanza tra Milano e la ridente località affacciata sul lago di Bracciano, ma dopo qualche giorno tutto mi è diventato più chiaro. Lain questione altro non è che l’ormai famosissima Madonnina che piangerebbe ...