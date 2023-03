Macabra scoperta a Tivoli: trovato un cadavere, era lì da un mese (Di sabato 18 marzo 2023) Macabra scoperta quella fatta ieri sera a Tivoli, alle porte di Roma: in via Maremmana inferiore, nella cava di pozzolana, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Quel cadavere, in evidente stato di decomposizione, era lì, da poco più di un mese e ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza: dare un nome alla vittima, capire cosa sia successo. Un malore? Un incidente? Un omicidio? Domande alle quali toccherà dare risposta. Roma, trovato un cadavere accanto alla ferrovia: era decapitato cadavere nella cava di pozzolana a Tivoli Il cadavere è stato trovato nella serata di ieri nella cava di pozzolana di Tivoli, a Villaggio Adriano. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)quella fatta ieri sera a, alle porte di Roma: in via Maremmana inferiore, nella cava di pozzolana, è statoil corpo senza vita di un uomo. Quel, in evidente stato di decomposizione, era lì, da poco più di une ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza: dare un nome alla vittima, capire cosa sia successo. Un malore? Un incidente? Un omicidio? Domande alle quali toccherà dare risposta. Roma,unaccanto alla ferrovia: era decapitatonella cava di pozzolana aIlè statonella serata di ieri nella cava di pozzolana di, a Villaggio Adriano. A ...

