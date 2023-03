L’utopia di un calcio popolare (Di sabato 18 marzo 2023) Milano, 18 mar – Non vorremmo passare come degli inguaribili nostalgici che guardano solamente ad un passato mitico, ad un’ipotetica età dell’oro nella quale il calcio era qualcosa di totalmente puro, popolare come si suol dire. Sappiamo che si tende sempre a mitizzare le epoche precedenti, ignorando (o per lo meno facendo passare in secondo pieno) le storture che pure vi erano presenti, ma è altresì vero che negli ultimi anni il calcio sembra soffrire decisamente di bulimia, in preda ad una gargantuesca fame di partite e competizioni. Ecco che così la UEFA ci propone il Mondiale per club a 32 squadre, la FIFA (nella quale Infantino riesce persino nell’impresa di far rimpiangere Blatter) passa al Mondiale a 48 nazionali con ben 104 partite e in Italia la Supercoppa nostrana passa a 4 compagini, tanto per prendere più soldi dai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 18 marzo 2023) Milano, 18 mar – Non vorremmo passare come degli inguaribili nostalgici che guardano solamente ad un passato mitico, ad un’ipotetica età dell’oro nella quale ilera qualcosa di totalmente puro,come si suol dire. Sappiamo che si tende sempre a mitizzare le epoche precedenti, ignorando (o per lo meno facendo passare in secondo pieno) le storture che pure vi erano presenti, ma è altresì vero che negli ultimi anni ilsembra soffrire decisamente di bulimia, in preda ad una gargantuesca fame di partite e competizioni. Ecco che così la UEFA ci propone il Mondiale per club a 32 squadre, la FIFA (nella quale Infantino riesce persino nell’impresa di far rimpiangere Blatter) passa al Mondiale a 48 nazionali con ben 104 partite e in Italia la Supercoppa nostrana passa a 4 compagini, tanto per prendere più soldi dai ...

