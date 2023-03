Lukaku, niente rinnovo del prestito? La strategia di Marotta! ? SM (Di sabato 18 marzo 2023) Lukaku si gioca il suo futuro all’Inter nei prossimi due mesi. Big Rom fin qui ha deluso anche a causa dei troppi guai fisici. Occhio però alle parole strategiche di Marotta strategia ? Romelu Lukaku ha giocato al momento 18 partite stagionali realizzando solamente cinque gol. Pochi per Big Rom, ritornato all’Inter in estate dopo l’annus horribilis al Chelsea. Fin adesso ha deluso. Adesso in questi due mesi si gioca la sua permanenza in nerazzurro. Beppe Marotta è stato chiaro prima della partita contro il Porto dicendo praticamente che a giugno il belga farà ritorno al Chelsea. Secondo Sport Mediaset, potrebbe nascondersi una certa strategia dietro le parole dell’AD nerazzurro, magari per ottenere dai Blues un altro prestito a condizioni più vantaggiose. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023)si gioca il suo futuro all’Inter nei prossimi due mesi. Big Rom fin qui ha deluso anche a causa dei troppi guai fisici. Occhio però alle parole strategiche di Marotta? Romeluha giocato al momento 18 partite stagionali realizzando solamente cinque gol. Pochi per Big Rom, ritornato all’Inter in estate dopo l’annus horribilis al Chelsea. Fin adesso ha deluso. Adesso in questi due mesi si gioca la sua permanenza in nerazzurro. Beppe Marotta è stato chiaro prima della partita contro il Porto dicendo praticamente che a giugno il belga farà ritorno al Chelsea. Secondo Sport Mediaset, potrebbe nascondersi una certadietro le parole dell’AD nerazzurro, magari per ottenere dai Blues un altroa condizioni più vantaggiose. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

