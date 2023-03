Lukaku, due squadre di Premier League monitorano il suo futuro (Di sabato 18 marzo 2023) Romelu Lukaku ha in mente di restare a Milano anche la prossima stagione. In Premier League, però, ci sono due squadre interessate al futuro del belga futuro IN BILICO – Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, Romelu Lukaku sarebbe nel mirino di due squadre di Premier League. Il belga vorrebbe restare a Milano anche la prossima stagione, ma il suo futuro dipenderà dagli ultimi mesi di questa stagione. Nel frattempo, ad osservare da vicino il futuro del belga ci sono Aston Villa ed Everton. Fonte: Ekrem Konur Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Romeluha in mente di restare a Milano anche la prossima stagione. In, però, ci sono dueinteressate aldel belgaIN BILICO – Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, Romelusarebbe nel mirino di duedi. Il belga vorrebbe restare a Milano anche la prossima stagione, ma il suodipenderà dagli ultimi mesi di questa stagione. Nel frattempo, ad osservare da vicino ildel belga ci sono Aston Villa ed Everton. Fonte: Ekrem Konur Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

