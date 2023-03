L’Ue spiega che i motori a scoppio non spariranno nel 2035 e che sulle case green l’Italia deve scegliere

Leggi su open.online

(Di sabato 18 marzo 2023) Inon scompariranno nel. Le auto non dovranno essere per forza elettriche: basta che siano a zero emissioni. Efare delle scelte. Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Europea, parla dei due provvedimenti Ue contestati dal governo Meloni. Ein un’intervista a Repubblica che emissioni zero non vuol dire solo elettrico. Mentre le scelte della politica devono essere effettuate sulla base della scienza. E non sui sentimenti del momento. Il colloquio con Diego Longhin parte dalla proposta sugli e-fuel fatta dalla Germania: «I tedeschi ci hanno detto che vogliono l’implementazione dell’accordo che abbiamo raggiunto. Ora si è aperta una trattativa per vedere come ...