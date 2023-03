Ludovico Einaudi: il 2 giugno esce “Undiscovered II” (Di sabato 18 marzo 2023) foto di Gavin BaylissMILANO – Venerdì 2 giugno l’innovativo compositore e pianista Ludovico Einaudi pubblicherà una nuova raccolta di gemme nascoste nel suo ricco e vasto catalogo. Dopo il Vol. 1 del 2020, “Undiscovered II” contiene brani selezionati da Ludovico, alcuni mai resi disponibili fisicamente prima d’ora, tra cui una nuova versione per pianoforte solo di Experience, il suo brano più amato al mondo. Già disponibile il primo singolo “Bever”. In merito a “Undiscovered II”, Einaudi dichiara: “Quando ho scelto la musica per “Undiscovered” nel 2020 è stato difficile decidere cosa includere e cosa lasciare fuori. C’erano molti brani che alla fine non sono stati inseriti nell’album, ma li ho tenuti nel mio taccuino nel caso in cui fossi tornato a ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 marzo 2023) foto di Gavin BaylissMILANO – Venerdì 2l’innovativo compositore e pianistapubblicherà una nuova raccolta di gemme nascoste nel suo ricco e vasto catalogo. Dopo il Vol. 1 del 2020, “II” contiene brani selezionati da, alcuni mai resi disponibili fisicamente prima d’ora, tra cui una nuova versione per pianoforte solo di Experience, il suo brano più amato al mondo. Già disponibile il primo singolo “Bever”. In merito a “II”,dichiara: “Quando ho scelto la musica per “” nel 2020 è stato difficile decidere cosa includere e cosa lasciare fuori. C’erano molti brani che alla fine non sono stati inseriti nell’album, ma li ho tenuti nel mio taccuino nel caso in cui fossi tornato a ...

