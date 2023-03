L’Udinese torna quella di inizio stagione: 3-1 al Milan, Ibra record amaro (Di sabato 18 marzo 2023) Il Milan frena nella corsa Champions. Senza Giroud squalificato, la squadra di Pioli perde 3-1 contro L’Udinese e approda alla sosta col peggior stato d’animo possibile. La squadra friulana è storicamente un avversario ostico per i rossoneri che non battono L’Udinese in entrambe le sfide stagionali dal 2007/08. La formazione di Sottil (espulso per proteste) ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e oggi subisce gol solo su rigore (ripetuto) di Ibrahimovic. Al 9? la squadra di casa è già in vantaggio. Samardzic recupera palla e guida l’azione, la palla in area è raccolta da Pereyra che beffa Maignan con un tiro lento ma angolato. La reazione dei rossoneri fatica ad esserci, i friulani sembrano tornati quelli di avvio stagione: ritmi alti, fisicità, ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ilfrena nella corsa Champions. Senza Giroud squalificato, la squadra di Pioli perde 3-1 controe approda alla sosta col peggior stato d’animo possibile. La squadra friulana è storicamente un avversario ostico per i rossoneri che non battonoin entrambe le sfide stagionali dal 2007/08. La formazione di Sottil (espulso per proteste) ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato e oggi subisce gol solo su rigore (ripetuto) dihimovic. Al 9? la squadra di casa è già in vantaggio. Samardzic recupera palla e guida l’azione, la palla in area è raccolta da Pereyra che beffa Maignan con un tiro lento ma angolato. La reazione dei rossoneri fatica ad esserci, i friulani sembranoti quelli di avvio: ritmi alti, fisicità, ...

