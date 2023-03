(Di sabato 18 marzo 2023)trionfa contro il Milan nell’anticipo serale di Serie A. Alla Dacia Arena finisce 3-1, coi rossoneri distrutti nonostante il primo gol stagionale di. UN TRIONFO! –non vinceva in casa dalla partita contro l’Inter sei mesi fa, ma ritrova la vittoria contro un piccolo Milan. Finisce 3-1 alla Dacia Arena, coi rossoneri un punto in tre partite. Nove minuti e Ismael Bennacer fa un sanguinoso passaggio orizzontale, Fikayo Tomori si fa anticipare netto da Lazar Samardzic che si invola verso l’area, dove tocca per Roberto Pereyra bravissimo col destro a ingannare Mike Maignan. Molto meglioper i primi venti minuti, poi viene fuori il Milan. In chiusura di tempo giocata di Rafael Leao, Jaka Bijol tocca di mano e l’arbitro dàdopo lunga attesa per andare al VAR. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : L’Udinese stende il Milan! Non basta rigore ripetuto di Ibrahimovic - - laziopress : Serie A, il Napoli torna alla vittoria e stende l’Atalanta: successo dell’Udinese contro l’Empoli… - pasqualinipatri : Serie A, il Napoli torna alla vittoria e stende l’Atalanta: successo dell’Udinese contro l’Empoli… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Serie A, il Napoli torna alla vittoria e stende l’Atalanta: successo dell’Udinese contro l’Empoli - laziopress : Serie A, il Napoli torna alla vittoria e stende l’Atalanta: successo dell’Udinese contro l’Empoli… -

Terza vittoria di fila per la Fiorentina in campionato chela Cremonese, non vanno oltre il pareggio Verona e MonzaSi ...'...della Fiorentina che si avvicina pericolosamente a Juve e, ...Perè la seconda vittoria dell'anno, sempre in trasferta: nelle ultime 17 giornate è il terzo colpo grosso dei friulani, che non hanno subito gol anche in casa Atalanta e che sono al terzo ...... ha strappato un 2 - 2 sul campo dell'ma buona anche la ... le due formazioni si sono affrontate due volte in Coppa Italia,'... stavolta per lo Spezia, dopo che DumfriesKovalenko! Dal ...