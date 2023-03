Lucio Presta umilia Heather Parisi: “Hai saldato con un bonifico fatto tramite terzi per evitare che venissero presi i tuoi effetti personali” (Di sabato 18 marzo 2023) Partita chiusa al termine della registrazione di una puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Un finale inaspettato conclusosi con l’arrivo di un ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri che ha preteso il versamento immediato di una somma di denaro (si dice elevata) di risarcimento di due condanne, una per diffamazione e una per la pubblicazione illecita di immagini. È stato lo stesso Lucio Presta su twitter, come sottolinea il settimanale Gente, a rendere noto l’episodio riservato esclusivamente ai pochi presenti rimasti sorpresi da quanto stava succedendo dietro le quinte: «Un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma), ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Partita chiusa al termine della registrazione di una puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Raidue. Un finale inaspettato conclusosi con l’arrivo di un ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri che ha preteso il versamento immediato di una somma di denaro (si dice elevata) di risarcimento di due condanne, una per diffamazione e una per la pubblicazione illecita di immagini. È stato lo stessosu twitter, come sottolinea il settimanale Gente, a rendere noto l’episodio riservato esclusivamente ai pochi presenti rimasti sorda quanto stava succedendo dietro le quinte: «Un ufficiale giudiziario assistito dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma), ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Perla mortificazione di veder ...

