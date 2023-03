Luciano Moggi: “Quando spegni i sogni di qualcuno, devi sempre essere crudo” (Di sabato 18 marzo 2023) Luciano Moggi si racconta, e lo fa a One More Time, una serie podcast che parla di rinascita attraverso viaggi nella vita di personaggi noti a cura di Luca Casadei. Il titolo del Podcast è Luciano Moggi, un protagonista del calcio Di seguito un breve stralcio.. Sono un tipo espansivo: se non conosco chi mi ha chiamato, devo andare io a presentarmi. Così feci da ragazzino alla Juventus, così ho conosciuto i dirigenti della prima squadra. E ho portato avanti una relazione importante con l’allora direttore generale. Quando fai l’osservatore, non vai a reclutare. Vai a girare. E ci vuole fortuna a trovare degli elementi. L’appellativo di “scopritore di talenti” non è vero: i talenti si scoprono da soli. Si tratta solo di girare, di andarli a vedere e di capire come inserirli nella tua squadra. Per ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 18 marzo 2023)si racconta, e lo fa a One More Time, una serie podcast che parla di rinascita attraverso viaggi nella vita di personaggi noti a cura di Luca Casadei. Il titolo del Podcast è, un protagonista del calcio Di seguito un breve stralcio.. Sono un tipo espansivo: se non conosco chi mi ha chiamato, devo andare io a presentarmi. Così feci da ragazzino alla Juventus, così ho conosciuto i dirigenti della prima squadra. E ho portato avanti una relazione importante con l’allora direttore generale.fai l’osservatore, non vai a reclutare. Vai a girare. E ci vuole fortuna a trovare degli elementi. L’appellativo di “scopritore di talenti” non è vero: i talenti si scoprono da soli. Si tratta solo di girare, di andarli a vedere e di capire come inserirli nella tua squadra. Per ...

