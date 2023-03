Luca Salatino è stato operato e aggiorna i fan sulla sua condizione di salute (Di sabato 18 marzo 2023) Luca Salatino è stato operato: l’ex gieffino dall’ospedale aggiorna i fan sulla sua condizione di salute. Le sue parole Luca Salatino nelle ultime ore si è sottoposto ad un delicato intervento. L’ex gieffino dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 tra le sue stories Instagram aveva annunciato di un problema alla schiena ritornato dopo diversi anni. Luca è stato uno dei concorrenti più amati e sostenuti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche –> GFVip 7, reunion speciale tra ex gieffini: un venerdì all’insegna del divertimento Le parole dell’ex gieffino post-operazione… Poche ore fa Luca subito dopo l’intervento alla schiena è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023): l’ex gieffino dall’ospedalei fansuadi. Le sue parolenelle ultime ore si è sottoposto ad un delicato intervento. L’ex gieffino dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 tra le sue stories Instagram aveva annunciato di un problema alla schiena ritornato dopo diversi anni.uno dei concorrenti più amati e sostenuti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche –> GFVip 7, reunion speciale tra ex gieffini: un venerdì all’insegna del divertimento Le parole dell’ex gieffino post-operazione… Poche ore fasubito dopo l’intervento alla schiena è ...

