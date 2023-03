Luca Onestini su squalifica Daniele Dal Moro GF Vip: «Roba molto pesante» (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo i numerosi richiami ad assumere atteggiamenti più consoni alla luce della nuova linea editoriale imposta e decisa da Pier Silvio Berlusconi, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà la decisione della produzione di sbatterlo fuori immediatamente, senza aspettare la puntata di lunedì 20 marzo 2023, ha turbato tutti i concorrenti. Alcuni di loro hanno fatto alcune rivelazioni su quanto accaduto. In particolare, Luca Onestini ha raccontato che la situazione è precipitata all'improvviso. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato in Confessionale e poco dopo gli autori hanno chiamato tutti i Vipponi per comunicare la decisione: "Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perchè? E poi l'altra cosa... Oggi è stata ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo i numerosi richiami ad assumere atteggiamenti più consoni alla luce della nuova linea editoriale imposta e decisa da Pier Silvio Berlusconi,Dalè statoto dal Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà la decisione della produzione di sbatterlo fuori immediatamente, senza aspettare la puntata di lunedì 20 marzo 2023, ha turbato tutti i concorrenti. Alcuni di loro hanno fatto alcune rivelazioni su quanto accaduto. In particolare,ha raccontato che la situazione è precipitata all'improvviso. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato in Confessionale e poco dopo gli autori hanno chiamato tutti i Vipponi per comunicare la decisione: "Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perchè? E poi l'altra cosa... Oggi è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - Bea28813929 : Nikita devi mollare Luca. Ha detto che non prova odio ma gli sei indifferente... Ergo ignora la tua esistenza perch… - SergioRedBlue : RT @Androme05256070: Con la squalifica Dani non vorrà più vedere Oriana neanche in foto, adesso vedrà tutta la merda detto con Onestini, il… - AllmetaMirko : RT @AuroraMorgavi: Anche qua nessuna squalifica per me è totalmente una follia la squalifica di Daniele !!! #gfvip #oriele #denzeeers htt… - ricciol21194899 : @Orianam123 LUCA FACCIA SCHIFOO FUORI LUCA ONESTINI SCHIFOOO SCHIFOOO SCHIFOO OO FUROI UCAONESTINI ROVINTAI DI MERDDDAAAAAAAA -