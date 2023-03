Loro Piana firma un patto con Aura blockchain per garantire l'eccellenza dei suoi capi (Di sabato 18 marzo 2023) Maestra nel trasformare le fibre piu? nobili in tessuti, abiti e accessori Loro Piana ha deciso di raccontare la sua filiera, e ogni passaggio del processo produttivo, con un nuovo servizio di certificazione digitale. Lo fa in occasione dell'apertura della nuova boutique di Palo Alto, in California, e firmando un accordo con Aura blockchain Consortium (fondato lo scorso 2021 da alcuni tra i più importanti gruppi del lusso, come Prada, Otb, e Richemont, riuniti per affrontare la sfida condivisa di comunicare autenticità, tracciabilità e sostenibilità dei propri prodotti). La masion del gruppo LVMH ha aderito al progetto realizzando un Qr code per le etichette di 20 capi che, a seguito della scansione con un device elettronico, fornisce le informazioni di tracciabilità del prodotto, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 18 marzo 2023) Maestra nel trasformare le fibre piu? nobili in tessuti, abiti e accessoriha deciso di raccontare la sua filiera, e ogni passaggio del processo produttivo, con un nuovo servizio di certificazione digitale. Lo fa in occasione dell'apertura della nuova boutique di Palo Alto, in California, endo un accordo conConsortium (fondato lo scorso 2021 da alcuni tra i più importanti gruppi del lusso, come Prada, Otb, e Richemont, riuniti per affrontare la sfida condivisa di comunicare autenticità, tracciabilità e sostenibilità dei propri prodotti). La masion del gruppo LVMH ha aderito al progetto realizzando un Qr code per le etichette di 20che, a seguito della scansione con un device elettronico, fornisce le informazioni di tracciabilità del prodotto, ...

