"Loro due al suo posto". Bomba su Alberto Matano, la Rai ha fatto la sua scelta (Di sabato 18 marzo 2023) Importanti novità su Alberto Matano, che potrebbe essere sostituito dalla Rai con due figure di rilievo. La notizia è stata rivelata in queste ore ed è abbastanza importante. A fare rumore è soprattutto uno dei due nomi che rileverebbero il bravissimo conduttore de La vita in diretta, che anche quest'anno è stato in grado di ottenere dei traguardi ambiziosi. Il suo pubblico è affezionatissimo a lui, ma allo stesso tempo dovrà abituarsi tra un po' di tempo a questa variazione nel palinsesto Rai. Giorni fa Alberto Matano, prima quindi che giungessero queste voci sul fatto che possa essere sostituito dalla Rai, si era mostrato insieme a Mara Venier in un momento privato. Lui ha ripreso col cellulare la padrona di casa di Domenica In, mentre era intenta a cucinare la cena.

