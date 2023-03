Loretta Goggi non si trattiene e sbotta: lo sfogo in diretta improvviso (Di sabato 18 marzo 2023) Non conosce crisi il successo di Loretta Goggi, che di recente è tornata in onda con Benedetta Primavera, il suo nuovo programma. Per la prima volta dopo molto tempo, la celebre cantante e artista si è cimentata nuovamente alla conduzione di uno show tutto suo, il cui titolo richiama la sua nota hit. Per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 18 marzo 2023) Non conosce crisi il successo di, che di recente è tornata in onda con Benedetta Primavera, il suo nuovo programma. Per la prima volta dopo molto tempo, la celebre cantante e artista si è cimentata nuovamente alla conduzione di uno show tutto suo, il cui titolo richiama la sua nota hit. Per la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : ? Siamo al secondo appuntamento con Loretta Goggi e #BenedettaPrimavera! Ora in onda su Rai1 e in streaming su RaiP… - fraversion : che coppia bomba Ambra Angiolini-Loretta Goggi. Però mancava un pezzo: Loretta che canta T’appartengo. #BenedettaPrimavera - fraversion : Loretta Goggi non voleva più cantare, poi per lo show si è rimessa in gioco, ha studiato con una coach e questo è i… - VigilanzaT : RT @Zerovirgola2: @VigilanzaT @Moonlightshad1 Loretta Goggi non ha nulla da dimostrare e nulla da perdere. Ma mi chiedo se dopo il flop num… - robertapiras_ : Loretta Goggi che dopo tanti anni ricanta la sua Maledetta Primavera ???? Scusate.. mi sono commossa?? Non riusciva pi… -