L’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Benevento bandisce tre borse di studio (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘OMCeO di Benevento, da sempre, persegue l’obiettivo di essere al fianco dei Colleghi neo iscritti nelle prime fasi del loro ingresso nel mondo del lavoro. In tale ottica il Consiglio ha deliberato la istituzione, per l’anno 2023, di tre borse di studio, il cui premio ammonta a € 5.000,00 cadauna, finalizzate a supportare i vincitori nell’avvio della professione e/o formazione professionale. Le borse ha dichiarato il presidente Giovanni Pietro Ianniello, sono riservate a due neolaureati in medicina e Chirurgia e ad un neolaureato in odontoiatria e Protesi Dentaria iscritti all’OMCeO di Benevento negli anni 2022 e 2023. La domanda di ammissione al concorso, comprensiva di allegati, deve essere presentata, nelle modalità previste dal ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘OMCeO di, da sempre, persegue l’obiettivo di essere al fianco dei Colleghi neo iscritti nelle prime fasi del loro ingresso nel mondo del lavoro. In tale ottica il Consiglio ha deliberato la istituzione, per l’anno 2023, di tredi, il cui premio ammonta a € 5.000,00 cadauna, finalizzate a supportare i vincitori nell’avvio della professione e/o formazione professionale. Leha dichiarato il presidente Giovanni Pietro Ianniello, sono riservate a due neolaureati inna e Chirurgia e ad un neolaureato ina e Protesi Dentaria iscritti all’OMCeO dinegli anni 2022 e 2023. La domanda di ammissione al concorso, comprensiva di allegati, deve essere presentata, nelle modalità previste dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #18marzo 1314; Jacques De Molay, Gran Maestro dei Templari, arso sul rogo con l'accusa di eresia per v… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - SeaWatchItaly : #Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con @alarm_phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spave… - qwertycomunica : Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare la porta per aprire un… - Erica55902833 : Giornalista??? @ODG_CNOG l’ordine dei giornalisti non ha nulla da dire? -