LOL 3 è partito quasi in sordina, ma ha chiuso col botto (Di sabato 18 marzo 2023) LOL 3 è stato uno show da guardare avidamente puntata dopo puntata, ma, soprattutto all'inizio, è sembrato meno a fuoco delle passate edizioni. Una cosa che capita inevitabilmente quando un format esplode al primo colpo e poi cerca di bissare il suo successo - in questo caso davvero enorme - ripetutamente. Trovare la novità in una gara in cui tutti entrano con un piano e una tattica che vengono sistematicamente neutralizzati dal meccanismo della competizione non è facile. E la cosa vale sia tra un'edizione e l'altra, quanto all'interno del tempo di gioco, lungo la bellezza di 6 ore (per il pubblico 6 puntate). Nelle prime due edizioni, il guizzo finale che ha portato la caduta di molti avversari è spesso venuto dall'improvvisazione con oggetti "di scena" utili a creare una risposta di base, quasi un riflesso automatico affidato a rumori cacofonici, tormentoni ...

