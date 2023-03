Locatelli fuori dalla Nazionale: ecco perché Mancini non lo ha convocato (Di sabato 18 marzo 2023) L'ultima partita in azzurro da Manuel Locatelli era stata proprio contro l'Inghilterra, lo 0 - 0 di giugno a Wolverhampton, in Nations League. Da allora ha saltato le ultime cinque partite della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) L'ultima partita in azzurro da Manuelera stata proprio contro l'Inghilterra, lo 0 - 0 di giugno a Wolverhampton, in Nations League. Da allora ha saltato le ultime cinque partite della ...

Locatelli fuori dalla Nazionale: ecco perché Mancini non lo ha convocato

- Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Locatelli fuori dalla Nazionale, perché Mancini non lo ha convocato - Gazzetta_it : Locatelli fuori dalla Nazionale, perché Mancini non lo ha convocato - xelaaciro : Convocata sta gente per lasciar fuori zaccagni kean locatelli udogie Parisi e fagioli, oriundi di merda - benedettalion : Ma Locatelli non convocato esattamente per? Comunque vedere fuori Fagioli, Baldanzi, Udogie etc è a dir poco ridicolo