Locatelli fuori dai convocati | finalmente Mancini ha aperto gli occhi

Dopo anni di incomprensibili convocazioni in Nazionale, Manuel Locatelli resta fuori dalle scelte di Roberto Mancini. E francamente non c'è che da salutare con soddisfazione questa decisione del ct della Nazionale. Incomprensibile il consenso fin qui goduto da questo onesto centrocampista che ha un seguito mediatico del tutto sproporzionato alle sue prestazioni. A centrocampo Mancini ha convocato i seguenti calciatori: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain). La Gazzetta ovviamente non polemizza, prova a spiegare la mancata esclusione con il cambio di ruolo dell'ex calciatore del Sassuolo che Carnevali ha venduto a peso d'oro al club bianconero: 37,5

