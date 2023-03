Lo scontro tra Piero Ricca e Francesca Pascale a Milano | “Eri quella del lecca lecca” “Il tuo alito dice tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) “Faceva gli spot col Calippo“. Lei: “Il suo“. Non si conosceva l’antefatto ma in piazza delle Scala, durante le fasi iniziali della manifestazione per i figli delle coppie omosessuali, è andato in scena un duro battibecco tra il giornalistae l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi,, oggi unite civilmente. Un video li riprende mentre discutono a distanza ravvicinata e quasi vengono alle mani. A spiegarne la genesi e il contesto è lo stesso, ex collaboratore del ilFattoQuotidiano.it. “Ero in piazza per partecipare alla manifestazione quando ho vistosotto il palco che veniva intervistata. Finite le interviste l’ho avvicinata per un chiarimento, per chiederle quando esattamente ha ...