Lo scatto di Nardella contro gli attivisti: "Oh, no". Il sindaco di Firenze stava girando un video proprio durante il blitz a Palazzo Vecchio (Di sabato 18 marzo 2023) "Piazza della Signoria è il museo più grande, più bello, gratuito, a cielo aperto… no, oh cazzo". E poi lo scatto verso Palazzo Vecchio. È il filmato che ritrae Dario Nardella negli istanti iniziali del blitz di alcuni attivisti per il clima contro la sede del Comune. Il sindaco di Firenze stava girando un video proprio in quel momento per parlare di piazza della Signoria. Qualcuno, in Rete, ha avanzato l'ipotesi che Nardella non si trovasse lì per caso. L'ipotesi è stata scartata con ilarità da chi ha fatto notare che "non è strano che il sindaco della città si trovi fuori dalla sede del Comune".

