(Di sabato 18 marzo 2023) Ilha deciso di non offrire alcun rinnovo alinglese Alex Oxlade-Chamberlain, 29 ex, in scadenza di contratto...

Commenta per primo Ilha deciso di non offrire alcun rinnovo al centrocampista inglese Alex Oxlade - Chamberlain , 29 ex Arsenal, in scadenza di contratto al termine di questa stagione.Unadettata soprattutto dai numerosi stop muscolari accusati nell'ultimo biennio, visto che ...tra infortuni e prestazioni non all'altezza delle grandi aspettative riposte nell'ex. Da ...definitiva della big che non riscatta il centrocampista: ritorna alla Juventus La Juventus si prepara al derby d'Italia contro l'Inter in campionato, un assaggio di quello che sarà il doppio ...

Liverpool: scelta fatta su un centrocampista ex Arsenal Calciomercato.com

Il Liverpool ha deciso di non offrire alcun rinnovo al centrocampista inglese Alex Oxlade-Chamberlain, 29 ex Arsenal, in scadenza di contratto al termine di questa stagione.Non è mai stato un attaccante da far strappare i capelli, non è quel tipo di giocatore che ti fa saltare sul divano. Ma Divock Origi è arrivato al Milan dopo ...