LIVE Vettori-Dolidze | MMA in DIRETTA | ultimo round!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il secondo round, buon round per. Calcio in testa di. Gancio sinistro diva a vuoto. Jab di. Calcio di. Destro diparato da. Calcio di. Scambi ravvicinati. Inizia il secondoFinisce il primo round, equilibrato ma con colpi pesanti da parte di(autore anche di una testata scorretta). Scambi molto aggressivi tra i due lottatori. Destro di. Testata sul mento da parte disu, richiamo dall’arbitro. Ancora gancio destro di Marvin. Destro di ...