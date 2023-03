LIVE Vettori-Dolidze | MMA in DIRETTA | The Italian Dream vince per decisione unanime!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.43 The, Marvinper 30-27 su. Premiata la varietà dei colpi, soprattutto per quanto riguarda i calci.MARVINperunanime.sicuramente con colpi più forti,più tecnico. Finisce il match, sfida equilibratissima, difficile prevedere ladei giudici. Sinistro per entrambi i lottatori. Calcio basso di. Jab dista pressando. Jab di. Destro divuole provare la finalizzazione. Inizia l’ultimo ...