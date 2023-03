LIVE – Trento-Tortona 42-34, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 18 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Trento-Tortona, sfida valida come ventiduesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Rendimento abbastanza altalenante per la formazione di coach Molin, che nelle ultime dieci giornate ha perso ben sei volte, perdendo un po’ di terreno in classifica nonostante mantenga ampiamente la zona playoff in settima posizione. Ora, la sfida ai ragazzi terribili di coach Ramondino, terzi in classifica e unici a riuscire a tenere il passo di Olimpia Milano e Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 marzo sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. Rendimento abbastanza altalenante per la formazione di coach Molin, che nelle ultime dieci giornate ha perso ben sei volte, perdendo un po’ di terreno in classifica nonostante mantenga ampiamente la zona playoff in settima posizione. Ora, la sfida ai ragazzi terribili di coach Ramondino, terzi in classifica e unici a riuscire a tenere il passo di Olimpia Milano e Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 marzo sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR ...

