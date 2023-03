LIVE Sinner-Alcaraz | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | Medvedev porta a casa il primo set | manca sempre meno alla partita dell’azzurro!

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Il russo Daniilhato ailparziale contro l’americano Frances Tiafoe per 7-5, strappando all’avversario la battuta nell’undicesimo gioco e senza concedere una pbreak nei suoi turni di servizio. Ricordiamo che al termine di questo match incomincerà la seconda semifinale, che vedrà protagonisti il nostro Jannike il n.2 al mondo, lo spagnolo Carlos. 21:15 Buonasera amici di OA Sport, il momento disi avvicinadi più. E’ appena terminata una combattutissima finale di doppio femminile, con Kreijcikiva/Siniakova che hanno battuto al match tie-break con il punteggio di 6-1 6-7 ...

Grande attesa per la seconda che si giocherà a seguire tra il campione dello US Open Carlos Alcaraz e il nostro Jannik. In contemporanea in campo anche Matteo Berrettin i che potrebbe essere ......passerebbe dall'attuale posizione numero 11 nei PepperstoneATP Rankings alla numero 6, il suo best ranking. "Sono in una posizione molto migliore di un anno fa" ha detto Jannik, che ha ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della nota pay tv satellitare. La sfida inizierà alle 22:20 (ora italiana). Alcaraz -: il pronostico I precedenti tra l'...

LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: tra poco in campo Medvedev-Tiafoe, a seguire sarà finalmente il turno dell’azzurro! OA Sport

Ma se Alcaraz nell’ultimo anno ci ha abituato a frequentare i palcoscenici più elevati, il traguardo raggiunto conferma il nuovo status di top player di Sinner, un anno dopo la scelta di cambiare ...Jannik e Carlos si affrontano per la quinta volta in carriera dopo la sfida tra Medvedev e Tiafoe. Berrettini nel Challenger in Arizona ...