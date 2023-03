LIVE Scozia-Italia 19-6, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: seconda meta di Kinghorn (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? – Ancora un errore di Fusco, che vanifica l’azione nei 22 avversari. 48? – Touch storta della Scozia, palla che torna subito alla squadra Italiana. 47? – Troppa fretta per Fusco, che anticipa il passaggio per Gesi in una situazione favorevole agli azzurri. 46? – Altri due punti per la Scozia, con Kinghorn che non fallisce la trasformazione. Scozia 19 Italia 6. 44? – meta Scozia. Ancora una volta Kinghorn approfitta a pieno del lavoro degli avanti scozzesi schiacciando in meta. Inizia nel peggiore dei modi la ripresa. Scozia 17 Italia 6. 44? – Pericolosissimi i padroni di casa, che sono a mezzo metro dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? – Ancora un errore di Fusco, che vanifica l’azione nei 22 avversari. 48? – Touch storta della, palla che torna subito alla squadrana. 47? – Troppa fretta per Fusco, che anticipa il passaggio per Gesi in una situazione favorevole agli azzurri. 46? – Altri due punti per la, conche non fallisce la trasformazione.196. 44? –. Ancora una voltaapprofitta a pieno del lavoro degli avanti scozzesi schiacciando in. Inizia nel peggiore dei modi la ripresa.176. 44? – Pericolosissimi i padroni di casa, che sono a mezzo metro dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Scozia-Italia, il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni: Ultimo match del Sei Nazioni 2023 per la… - sup_spo : LIVE STREAM | #SCOvITA | #SuperSabato?? Scotland v Italy - sup_spo : LIVE STREAM | #SCOvITA | #SuperSabato?? Scotland v Italy - sup_spo : LIVE STREAM | #SCOvITA | #SuperSabato?? Scotland v Italy - sup_spo : IN DIRETTA | #SCOvITA | #SuperSabato?? Scozia-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby -