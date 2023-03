LIVE Scozia-Italia 19-14, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: il calcio di Garbisi riporta gli azzurri sotto il break (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? – Crolla la prima linea della mischia scozzese. calcio libero per l’Italia, che sceglie nuovamente la mischia. 74? – Affiora la stanchezza sui volti dei protagonisti, crescono le sbavature. Gli azzurri rischiano tanto, ma per fortuna c’è l’in avanti avversario. 73? – Gran calcio di Price. Rimessa Italiana ma nei nostri 22. 72? – Strappato il pallone a Brex, Scozia che gioca al piede. 71? – Entra in campo Zanon, alla quindicesima presenza in nazionale. 70? – Bravissimi Nicotera e Ruzza, che ci salvano da una situazione complicatissima e guadagnano anche fallo. azzurri che respirano, saranno 10 minuti di fuoco! 69? – Che peccato. Rubata di Zuliani nei 22 avversari, ma regaliamo palla e ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? – Crolla la prima linea della mischia scozzese.libero per l’, che sceglie nuovamente la mischia. 74? – Affiora la stanchezza sui volti dei protagonisti, crescono le sbavature. Glirischiano tanto, ma per fortuna c’è l’in avanti avversario. 73? – Grandi Price. Rimessana ma nei nostri 22. 72? – Strappato il pallone a Brex,che gioca al piede. 71? – Entra in campo Zanon, alla quindicesima presenza in nazionale. 70? – Bravissimi Nicotera e Ruzza, che ci salvano da una situazione complicatissima e guadagnano anche fallo.che respirano, saranno 10 minuti di fuoco! 69? – Che peccato. Rubata di Zuliani nei 22 avversari, ma regaliamo palla e ...

