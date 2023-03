LIVE Scozia-Italia 19-11, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Allan firma la prima meta azzurra (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? – Trasformazione difficile per Allan, che difatti non riesce ad aggiungere ulteriori due punti. Si resta sul 19-11 per i padroni di casa. 63? – metaAAA Italia! Finalmente! Bellissima azione in avanzamento degli azzurri, con Alessandro Garbisi che pesca Allan con un calcetto. meta del nostro Tommaso! Scozia 19 Italia 11. 62? – Grandissima fatica offensiva degli azzurri, che non riescono a sfondare la linea dei 10 metri scozzese. Garbisi forza un passaggio regalando palla agli avversari. 60? – Fuorigioco della difesa scozzese. Italia che entra nei 22 avversari andando in rimessa. Entra Pettinelli, esce Lorenzo Cannone. 59? – Scozia che riesce ad alleggerire ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? – Trasformazione difficile per, che difatti non riesce ad aggiungere ulteriori due punti. Si resta sul 19-11 per i padroni di casa. 63? –AAA! Finalmente! Bellissima azione in avanzamento degli azzurri, con Alessandro Garbisi che pescacon un calcetto.del nostro Tommaso!1911. 62? – Grandissima fatica offensiva degli azzurri, che non riescono a sfondare la linea dei 10 metri scozzese. Garbisi forza un passaggio regalando palla agli avversari. 60? – Fuorigioco della difesa scozzese.che entra nei 22 avversari andando in rimessa. Entra Pettinelli, esce Lorenzo Cannone. 59? –che riesce ad alleggerire ...

