LIVE Scozia-Italia 12-6, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Kinghorn trova la meta (Di sabato 18 marzo 2023) 34? – Adesso è la mischia scozzese a collassare. Punizione Italia, che guadagna metri e fa scorrere le lancette in attesa del rientro in campo di Riccioni. 33? – Rientra Iachizzi, fuori Niccolò Cannone. 33? – In avanti di van der Merwe. Possesso che torna all'Italia. 32? – Momento difficile. Bisogna contenere i danni con l'uomo in meno. 31? – Trasforma Kinghorn. Scozia 12 Italia 6. 30? – meta Scozia. Purtroppo era nell'aria. La mischia stavolta tiene, ma è tutto troppo facile per i padroni di casa, con Kinghorn che schiaccia in meta dopo aver mandato al bar Fusco con una finta. Scozia 10 Italia 6. 29? – Fuori l'esordiente Gesi,

