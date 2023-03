LIVE Scozia-Italia 0-3, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: il piazzato di Allan sblocca il punteggio (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? – Fuorigioco di Iachizzi sulla prima vera azione dei padroni di casa. Punizione Scozia, che va in rimessa rinunciando ai tre punti. 8? – Allan! Stavolta Tommaso non può sbagliare. Italia 3 Scozia 0. 7? – Scegliamo di provare a prendere i tre punti. 6? – La maul Italiana funziona, e mette alle strette i rivali scozzesi, che commettono due infrazioni all’interno dei loro 5 metri. 5? – Non rotola via il placcatore scozzese, ancora fallo per gli azzurri, che stavolta andranno in rimessa laterale. 4? – Gira troppo il calcio di Tommaso Allan, che chiude troppo la traiettoria. Si resta sullo 0-0. 3? – Fischetti costringe al tenuto l’avversario. Calcio di punizione in favore dell’Italia. Andremo per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? – Fuorigioco di Iachizzi sulla prima vera azione dei padroni di casa. Punizione, che va in rimessa rinunciando ai tre punti. 8? –! Stavolta Tommaso non può sbagliare.0. 7? – Scegliamo di provare a prendere i tre punti. 6? – La maulna funziona, e mette alle strette i rivali scozzesi, che commettono due infrazioni all’interno dei loro 5 metri. 5? – Non rotola via il placcatore scozzese, ancora fallo per gli azzurri, che stavolta andranno in rimessa laterale. 4? – Gira troppo il calcio di Tommaso, che chiude troppo la traiettoria. Si resta sullo 0-0. 3? – Fischetti costringe al tenuto l’avversario. Calcio di punizione in favore dell’. Andremo per ...

