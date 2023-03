LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2023 in DIRETTA: Sanfilippo qualificata tra le donne, pochi minuti agli uomini (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 CLASSIFICA QUALIFICAZIONI FEMMINILI 1 Sundling (SWE) 2’51?68 2 Lundgren (SWE) +3?87 3 Skistad (NOR) +4?87 4 Faehndrich (SUI) +5?78 5 Dahlqvist (SWE) +6?14 6 Myhre (NOR) +6?55 7 Myhrvold (NOR) +7?28 8 Diggins (USA) +7?81 9 Kalvaa (NOR) +10?05 10 Kern (USA) +10?42 24 Sanfilippo (ITA) +14?55 41 Pittin (ITA) +19?74 (non qualificata) 11:07 Tutte le fondiste sono arrivate al traguardo, diamo ora conto della graduatoria. 11:05 Confermata la qualificazione di Sanfilippo, si attendono gli ultimi arrivi prima di certificare la graduatoria definitiva. 11:03 Sanfilippo 23a al traguardo a 13?65, dovrebbe riuscire a qualificarsi. Pittin già fuori col 36° tempo a 19?74. 11:02 Sanfilippo 22a a 9?5 a metà percorso, Pittin 35a a ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:00 CLASSIFICA QUALIFICAZIONI FEMMINILI 1 Sundling (SWE) 2’51?68 2 Lundgren (SWE) +3?87 3 Skistad (NOR) +4?87 4 Faehndrich (SUI) +5?78 5 Dahlqvist (SWE) +6?14 6 Myhre (NOR) +6?55 7 Myhrvold (NOR) +7?28 8 Diggins (USA) +7?81 9 Kalvaa (NOR) +10?05 10 Kern (USA) +10?42 24(ITA) +14?55 41 Pittin (ITA) +19?74 (non) 11:07 Tutte le fondiste sono arrivate al traguardo, diamo ora conto della graduatoria. 11:05 Confermata la qualificazione di, si attendono gli ultimi arrivi prima di certificare la graduatoria definitiva. 11:0323a al traguardo a 13?65, dovrebbe riuscire a qualificarsi. Pittin già fuori col 36° tempo a 19?74. 11:0222a a 9?5 a metà percorso, Pittin 35a a ...

